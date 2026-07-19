Dejan M. (47) iz Surčina poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada je automobilom „fijat punto“ naleteo na dva konja koja su se iznenada našla na kolovozu. U jezivom sudaru život su izgubili i vozač i dve životinje.

Tragedija se dogodila 28. decembra 2020. godine, u ponedeljak oko 22 časa, u Železničkoj ulici u Surčinu. Dejan M. se kretao iz pravca Surčina ka Dobanovcima kada su mu, u blizini autobuskog stajališta, iznenada na put istrčala dva konja.

Prema tadašnjim informacijama, životinje su pobegle iz štale koja se nalazila u istoj ulici. Pretpostavlja se da su u trenutku kada je automobil naišao pokušavale da pređu kolovoz, a vozač nije uspeo da reaguje i izbegne sudar.

Od siline udarca „fijat punto“ je teško oštećen, a Dejan M. je zadobio povrede opasne po život. Hitna pomoć je ubrzo stigla na mesto nesreće, ali vozaču nije bilo spasa.

U sudaru su stradala i oba konja.

Udarac koji je odjeknuo ulicom

Meštani Železničke ulice pričali su da ih je snažan udarac uznemirio.

Lupilo je kao da je automobil udario u zid. Jedan konj je bio na jednoj, a drugi na drugoj strani ulice. Kada smo izašli, videli smo automobil i čoveka u teškom stanju. Nažalost, pomoći nije bilo - ispričao je jedan od žitelja ovog dela Surčina.

Na lice mesta izašli su policija i ekipe Hitne pomoći, a uviđaj je trajao nekoliko sati. Nakon završetka uviđaja, zaposleni iz JKP „Veterina Beograd“ uklonili su uginule životinje.

Vlasnik životinja na mestu nesreće

Ubrzo se na mestu tragedije pojavio i vlasnik konja, koji je, prema nezvaničnim informacijama, rekao da su životinje pobegle iz štale.

Međutim, pojedine komšije izrazile su sumnju da su konji bili dovoljno obezbeđeni.

-Ne znam da li su bili vezani, ali imam razloga da sumnjam. Ljudi koji ih drže ne vode računa o životinjama kako treba. Žao mi ih je, bile su prilično zapuštene - rekao je tada jedan od komšija.

Ljudi iz kraja navodili su da su, prema njihovim saznanjima, u pitanju bili kobila i ždrebe.