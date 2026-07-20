Stravična saobraćajna nesreća koja se dogodila 8. avgusta 2016. godine u Surčinu zavila je u crno porodice trojice mladića. U teškom udesu kod okretnice autobusa 601 poginule su tri osobe, dok je četvrti mladić teško povređen i hitno prevezen u Urgentni centar u Beogradu.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, oko 5.30 časova, kada je automobil marke „mercedes“ kojim su se mladići kretali iz pravca Jakova ka Surčinu, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa kolovoza.

Prema tadašnjim informacijama, vozilo je izgubilo kontrolu, preletelo kanal pored puta i završilo u rastinju i drveću. Od siline udarca automobil je bio potpuno smrskan, a prizor na mestu nesreće bio je stravičan.

Ekipe Hitne pomoći koje su izašle na teren mogle su samo da konstatuju smrt trojice putnika. Stradali su Milan R. (34), Dejan T. (34) i Branislav R. (29), dok je četvrti mladić Aleksandar M. (21) iz Jakova pronađen teško povređen.

On je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar u Beogradu, gde je primljen na odeljenje reanimacije. Lekari su se borili za njegov život, ali nema javno dostupnih potvrđenih informacija o njegovom kasnijem zdravstvenom ishodu.

Prema prvim informacijama sa mesta nesreće, sumnjalo se da je neprilagođena brzina mogla da bude jedan od uzroka tragedije, ali su sve okolnosti utvrđivane tokom istrage i veštačenja.

Policija je obavila uviđaj, a na mestu nesreće intervenisale su ekipe Hitne pomoći i druge nadležne službe. Automobil je nakon stravičnog udara ostao gotovo potpuno uništen, a meštani su tada pričali da je prizor bio jeziv.

Tragedija u Surčinu ostala je upamćena kao jedna od težih saobraćajnih nesreća tog leta, jer su u samo nekoliko sekundi ugašena tri mlada života, dok je jedan mladić završio u bolnici sa teškim povredama.