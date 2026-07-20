Ketrin „Kejti“ Birs rođena je 1982. godine u SAD i javnost je upoznala kroz jedan od najpotresnijih slučajeva otmice u Americi. Kada je imala samo devet godina, 28. decembra 1992. godine u Bej Šoru, u saveznoj državi Njujork, oteo ju je porodični prijatelj Džon Espozito. Devojčica je 16 dana bila zatočena u tajnom podzemnom bunkeru, sve dok nije spasena 13. januara 1993. godine.

Kejti je odrastala u teškim porodičnim okolnostima. Živela je sa majkom Merilin Birs i polubratom Džonom, dok je veliki deo detinjstva provodila kod porodičnih prijatelja Linde i Salvatora Inđilerija, gde je, prema kasnijim svedočenjima, takođe bila izložena zlostavljanju. Džon Espozito, koji je bio blizak porodici, ranije je imao probleme sa zakonom, a tokom istrage je utvrđeno da je i ranije bio osumnjičen za pokušaj otmice deteta.

Espozito je Kejti namamio u svoju kuću obećanjem rođendanskog poklona, a zatim je odveo u bunker koji je napravio ispod svog dvorišta. Skrivena prostorija imala je krevet, televizor, toalet i nadzorni sistem, a devojčica je tamo držana zaključana i zlostavljana. Nakon otmice, pokušao je da zavara policiju lažnom pričom da je Kejti odveo nepoznati muškarac sa nožem.

Istražitelji su ubrzo posumnjali u Espozita zbog ranijih optužbi i nelogičnosti u njegovoj priči. Sedamnaestog dana otmice on je priznao zločin i odveo policiju do bunkera, gde je Kejti pronađena živa.

Espozito je 1994. godine osuđen na kaznu od 15 godina do doživotnog zatvora. Nakon spasavanja, Kejti je odrasla kod hraniteljske porodice, a godinama kasnije odlučila je da javno ispriča svoju priču. Danas je majka dvoje dece i autorka memoara u kojima govori o preživljenoj traumi i životu nakon tragedije.

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