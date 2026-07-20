Velika tuga! Jedan od najvećih hitova na društvenim mrežama godinama unazad bila je simpatična i lucidna bakica sa više kapuljača na glavi, koja je dava simpatične izjave, a retko ko zna kakva tragedija se krila iza nje! Ona je čak moglo bi se reći prva Srpkinja koje se vratila na svoje ognjište dok je još trajala zločinačka „Oluja“ u Hrvatskoj!

Milka Perić, poznatija kao Milka Crvenkapica iz Udbine, bila je omiljena regionalna gotovo internet zvezda. Brojni meštani su je snimali telefonom, postavljali joj pitanja, a ona je davala luckaste odgovore, ali i pričala dogodovštine koje su ljudima terale suze na oči.

„Ruši me sunce“ je samo jedna od kultnih rečenica, a njen autfit je bio prepoznatljiv, jer je i po vrućinama nosila po pet šest kapuljača i bila zaključana do grla. Svi su je voleli čak su se mnogi zapravo i podsmevali tamo nekoj „luckastoj babi“, međutim, malo ljudi je znalo njenu životnu nesreću.

Zbog prezimena, porekla iz Like i različitih medijskih navoda, na internetu postoje razne pretpostavke o njenom etničkom poreklu, a zatim se oglasila i jedna Fejsbuk grupa koja se bavi Srbima i stradanjem Srba u regionu.

- Danas, kada na društvenim mrežama naiđete na snimke Milke Perić sa Udbine, najčešće ćete naići na smeh. Njene rečenice, poput one legendarne „Eno sunca, udara mi pravo u oči”, izvučene iz konteksta, postale su viralni hitovi, mimovi i predmet zabave širokih narodnih masa. Iako taj smijeh uglavnom nije bio zlonamjeran - ljudi su u njoj vidjeli simpatičnu, pomalo ekscentričnu staricu koja na čudan način komentariše svakodnevicu - malo ko je iza te medijske slike „dvorske lude” želio da vidi stvarnu, duboku i pretešku sudbinu jedne ličke žene. I dok su je hrvatski mediji i šira javnost predstavljali isključivo kao lokalno redikulizovano „čudo”, potpuno prećutkujući njen identitet i poreklo (što u svetu zabave ionako nije važno), Milka je u sebi nosila priču koja prevazilazi svaki filmski scenario. Priču o neverovatnom srpskom inatu, opstanku i hrabrosti koja se graniči sa ludošću - navodi se u grupi i dodaje:

- Svi znamo za avgust 1995. godine, za kolone, suze i egzodus srpskog naroda iz Krajine. Milka je tada, kao i stotine hiljada drugih krajiških Srba, izbegla i stigla u Banjaluku. Ali, dok je većina spasavala živu glavu tražeći trajni spas, Milka je izdržala svega desetak dana.

Dok je zločinačka vojna operacija „Oluja” praktično još trajala, a na terenu se sprovodila akcija čišćenja poznata kao „Oluja-Obruč” - tokom koje su krajem avgusta masovno stradavali preostali Srbi po zabitim i odsječenim dalmatinskim i ličkim selima - Milka je donijela suludu odluku. Pakovala se i krenula nazad. Sama - piše u poznatoj grupi USKOK.

- Zamislite tu scenu: vraćate se peške na svoje ognjište dok oko vas još uvijek tinjaju zapaljene kuće, dok traju pljačke, a naoružane grupe patroliraju terenom. To nije bila samo hrabrost; to je bio čin čovjeka koji je odavno raskrstio sa strahom od smrti, noseći sopstvenu glavu u torbi samo da bi disao vazduh svog zavičaja. Milka Perić je tako postala možda i prvi, potpuno neformalni srpski povratnik u opustošenu Krajinu – zaključuje se u grupi.

Kako se navodi, njen život od mladosti je bio jako težak. Sa samo 13 godina je izgubila majku, otac se ponovo oženio, a sa 16 godina je već radila najteže fizičke poslove. Bila je zaposlena u pilani, gde je radila sa gomilom muškaraca, kao jedina žena i gde je navodno konstantno trpela zlostavljanja. A navodno, prilikom rada u pialni, mašina joj je uhvatila kosu i iščupala joj, zbog čega je izgubila u ranoj mladosti veći deo kose, zbog čega je vukla komplekse, a navodno je bila brutalno ismevana.

Preminula je sama i napuštena 2022. godine.

- Ona nije bila samo internet hit. Bila je simbol stradanja, nezamislive hrabrosti i tihe tragedije krajiških Srba - navode na internetu.

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