Dejan P. (44) zadavio je svoju majku Njegomirku N. (66) u iznajmljenoj kući u Golubincima, a potom je pozvao policiju i rekao: „Ubio sam majku jer nam života više nije bilo. Živeli smo u totalnoj nemaštini i to je bio razlog zašto sam joj prekratio muke, a sa mnom radite šta hoćete.“

Po pričanju meštana, Dejan je sa majkom stigao u Golubince pre desetak godina iz jednog mesta u Srbiji, trbuhom za kruhom. Živeli su u iznajmljenoj kućici i zarađivali radeći sezonske poslove. Seljakali su se po Sremu u nadi da će dobiti bolji posao.

„To je bila puka sirotinja. Nikakvih stalnih primanja nisu imali. Promenili su nekoliko starih kuća. Njegomirka je bila domaćica, bolesna žena, patila se bez lekova. Dejan je radio sve i svašta, bio je vredan, ali je voleo da popije, pa para nikad u kući nije bilo“, pričao je prvi komšija.

Dejan se nikada nije ženio, a pre nekoliko meseci dobio je otkaz u stolarskoj radionici u Staroj Pazovi, gde je privremeno bio zaposlen. Meštani su pričali da je bio miran i povučen i da, iako je redovno posećivao seosku kafanu, nikada nije izazivao kavgu niti bio sklon nasilju.

Do tragedije je došlo 2013. godine.

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