M. K. (21), koji je nedavno uhapšen zbog sumnje da je 9. jula na Trgu Republike u Beogradu, zajedno sa vršnjakom V. S. (21), brutalno pretukao šesnaestogodišnjaka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, osumnjičen je za još jedan skandalozan incident.

Kako saznajemo, on je na gotovo identičnom mestu prošle godine pretukao i državljanina Ruske Federacije I. L. (22).

Prema nezvaničnim informacijama, napad na Rusa dogodio se 14. jula prošle godine, oko 22 časa, na platou kod Narodnog muzeja.

"Osumnjičeni je prišao žrtvi i upitao ga da li je pravoslavne veroispovesti. Nakon kraćeg razgovora i iz potpuno nepoznatih razloga, M. K. je mladiću zadao silovit udarac u glavu. Žrtva je usled udarca pala unazad, potiljakom udarila u stepenik i izgubila svest", otkriva izvor blizak istrazi.

Mladić iz Rusije je tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

Podsećamo, beogradska policija je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu lišila slobode M. K. (21) i V. S. (21) nakon što su u centru prestonice presreli i pretukli 16-godišnjaka iz UAE.

Napad je bio rasno i verski motivisan, a detalji iz istrage lede krv u žilama.

"Osumnjičeni su prišli maloletnom strancu i pitali ga da li je Arapin. Zatim su počeli da ga ispituju da li u rancu nosi arapsku narodnu nošnju, koju je obukao dva dana ranije, optužujući ga da je time 'plašio žene i decu po ulici'. Primoravali su nesrećnog dečaka da se izvini, a potom su ga brutalno pretukli i naneli mu teške telesne povrede", objašnjava naš izvor.

Efikasnom reakcijom beogradske policije, osumnjičeni su ubrzo identifikovani i uhapšeni. Nakon isteka zadržavanja do 48 sati, oni su 18. jula privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo gde su izneli svoju odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo Prvom osnovnom sudu u Beogradu da obojici odredi pritvor, kako boravkom na slobodi ne bi uticali na svedoke i ometali dalji tok istrage, ali i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogli da ponove krivično delo.

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