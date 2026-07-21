Uroš Stanić zauzeo je 15. mesto u superfinalu Elite 9.

Ispao je iz trke za prvo mesto i nagradu od 100.000 evra, a zatim opleo po cimerima.

- Hvala mojoj majci što nije došla ovde. Molio sam je da ne dolazi iz bezbednosnim razloga kako bi izbegla susret sa svima koji su me pretukli unutra - rekao je Uroš na ivici suza, pa dodao:

- Asmin Durdžić me je tukao 10 meseci, Stanija Dobrojević me je takođe tukla i šutirala u nos.

Podsetimo, Nenad Macanović Bebica zauzeo je 20. mesto, Sofija Janićijević 19, Luka Vujović 18. mesto, a Borislav Terzić Terza 17. mesto.

Haos pred kamerama

Luka Vujović je izbačen iz Elite, a čim je stigao do Ivane Šopić i Darka Tanasijevića, suočio se sa Srđanom Brazilcem, ocem Dače Virijevića.

Direktno se obratio Brazilcu i požalio na njegovog sina Daču, a zatim su ušli u ozbiljan sukob.

- Zašto tvoj sin vređa žene, moju izabranicu? - pitao je Luka.

- Psovao si mene, moju porodicu, ja sam sa tvojom majkom razgovarao - rekao je Srđan.

Nakon što je prišao veoma blizu Brazilcu, doletelo je obezbeđenje.

- Pretio mi je ocem, hvalio se svojim tobom - nastavlja Luka.

- Dogovorio sam se sa njegovom majkom - nastavio je Brazilac.

- Vređao mi je nerođeno dete - dodao je Luka dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

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