

Osnovni sud u Leskovcu je 17. jula doneo rešenje kojim se prema osumnjičenom S.S. iz sela Čukljenik određuje mera pritvora u trajanju od 30 dana. Osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično delo - teška dela protiv opšte sigurnosti.

"Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni 15.jula 2026.godine, oko 17 časova, u ataru sela Tulovo, upravljajući traktorom marke "IMT 539", za koji nema izdatu vozačku dozvolu i bez poznavanja saobraćajnih propisa, opšte opasnim sredstvom i opšte opasnom radnjom, izazvao opasnost za život i telo ljudi", navodi se u saopštenju suda.

Kako dodaju, usled navedenog je kod drugog lica nastupila teška telesna povreda opasna po život, usled koje je nastupila smrt.

"Osumnjičeni je upravljajući navedenim traktorom vlasništva Z.Đ. nekategorisano šumsko-poljskim putem izgubio kontrolu nad traktorom, te je prednjim delom istog ostvario kontakt sa telom oštećenog, sada pokojnog D.M. iz sela Čukljenik, koji se pešice kretao ispred njega, usled čega je oštećeni zadobio višestruke povrede usled kojih je preminuo", navodi se u saopštenju.

Prema osumnjičenom je određena mera pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na neispitane svedoke.

Alo/Blic.rs

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