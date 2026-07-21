Teodora Delić je ispala iz finala Elite 9 i zauzela 13. mesto, a dočekala ju je majka Slavica.

Iako su roditelji pretili da će je se odreći zbog odnosa sa Nenadom Macanovićem Bebicom, dočekali su je zagrljajem.

Ipak, majka nije štedela reči, te je žestoko udarila na zeta.

- Bebica je tako rođen i vaspitan. Maltretira i bije žene, mentalno retardiran čovek. Njegova bivša žena je takođe bila maltretirana od strane njega, ljiga obična. U policiji smo našli sve dokaze - rekla je Teodorina majka.

Haos pred kamerama

Luka Vujović je izbačen iz Elite, a čim je stigao do Ivane Šopić i Darka Tanasijevića, suočio se sa Srđanom Brazilcem, ocem Dače Virijevića.

Direktno se obratio Brazilcu i požalio na njegovog sina Daču, a zatim su ušli u ozbiljan sukob.

- Zašto tvoj sin vređa žene, moju izabranicu? - pitao je Luka.

- Psovao si mene, moju porodicu, ja sam sa tvojom majkom razgovarao - rekao je Srđan.

Nakon što je prišao veoma blizu Brazilcu, doletelo je obezbeđenje.

- Pretio mi je ocem, hvalio se svojim tobom - nastavlja Luka.

- Dogovorio sam se sa njegovom majkom - nastavio je Brazilac.

- Vređao mi je nerođeno dete - dodao je Luka dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

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