Hana Duvnjak zauzela je 16. mesto u Eliti 9.

Ovo joj je prvo učešće u rijalitiju u koji je naknadno ušla, a uspela je da se plasira u superfinale.

Podsetimo, Nenad Macanović Bebica zauzeo je 20. mesto, Sofija Janićijević 19, Luka Vujović 18. mesto, a Borislav Terzić Terza 17. mesto.

Haos pred kamerama

Luka Vujović je izbačen iz Elite, a čim je stigao do Ivane Šopić i Darka Tanasijevića, suočio se sa Srđanom Brazilcem, ocem Dače Virijevića.

Direktno se obratio Brazilcu i požalio na njegovog sina Daču, a zatim su ušli u ozbiljan sukob.

- Zašto tvoj sin vređa žene, moju izabranicu? - pitao je Luka.

- Psovao si mene, moju porodicu, ja sam sa tvojom majkom razgovarao - rekao je Srđan.

Nakon što je prišao veoma blizu Brazilcu, doletelo je obezbeđenje.

- Pretio mi je ocem, hvalio se svojim tobom - nastavlja Luka.

- Dogovorio sam se sa njegovom majkom - nastavio je Brazilac.

- Vređao mi je nerođeno dete - dodao je Luka dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

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