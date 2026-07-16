Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici su lišili slobode jedno lice osumnjičeno za razbojništvo.

Zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo uhapšen je E. Z. (41) iz Podgorice.

- On se sumnjiči da je 13.07.2026. godine, u popodnevnim časovima, došao do prodajnog objekta - kioska, u delu grada Stari aerodrom, gde je od oštećene, zaposlene u objektu, koja je inače njegova supruga, tražio novac. Kada je oštećena odbila da mu preda traženi novac, imenovani je prišao registar kasi, u trenutku kada je ona otključala kasu kako bi vratila kusur jednoj od mušterija, i pokušao da iz kase otuđi novac - saopšteno je iz UP.

Tom prilikom, E. Z. je pokušao da odgurne oštećenu u stranu kako bi uzeo novac, ali je ona uspela da zaključa kasu. Nakon toga, lice se udaljilo iz prodajnog objekta.

E. Z. je u zakonom predviđenom roku priveden državnom tužiocu na dalju nadležnost.

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