Optužnica ga tereti za teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom neovlašćenog nabavljanja, posedovanja ili prodaje oružja ili bitnih delova za oružje, prenosi Avaz.

Tužilaštvo tereti Kalajdžića da je mesecima pratio žrtvu, dolazio u njen stan i nasilno ulazio u njega. Takođe se tereti da je od septembra 2024. do kraja januara 2025. godine pretio smrću drugoj bivšoj devojci.

U nastavku suđenja saslušana su četiri svedoka, piše Bljesak.info.

Prvi je svedočio vlasnik fitnes centra koji se nalazi u neposrednoj blizini mesta incidenta. Rekao je da je sedeo ispred objekta sa prijateljem i saradnikom kada im je prišla vidljivo uznemirena devojka.

- Rekla nam je da pozovemo policiju jer je neko imao pištolj i hteo da je ubije. Rekli smo joj da ostane sa nama i pokušali smo da je smirimo. Bili smo zbunjeni jer nismo videli da je neko prati iz pravca iz kog je došla - rekao je svedok.

Devojka se potom udaljila ka restoranu u okviru zgrade. Svedok je izjavio da su mislili da je tamo bezbedna jer je u restoranu bio veliki broj ljudi.

Nekoliko minuta kasnije, prišao im je muškarac i pitao gde je ulaz u restoran. Svedok mu je pokazao ulaz, nakon čega je muškarac ušao u zgradu.

- Posle otprilike minut, čuli smo pucanj iza nas. Sišli smo ka toaletu, a onda sam čuo pucnje. Ubrzo je izašao čovek sa pištoljem - rekao je.

Dodao je da je potom otišao da zaključa fitnes centar jer je u njemu bilo petnaestak ljudi i pozvao policiju. Kada se vratio ispred zgrade, policija je već bila na licu mesta.

- Video sam kako privode muškarca. Bila je to ista osoba koja je ranije mirno prošla pored nas. To je optuženi Anis Kalajdžić - rekao je svedok.

Kalajdžić je takođe postavio pitanja, uključujući i to da li je njegov dolazak izazvao strah kod svedoka i njegovog prijatelja. Svedok je odgovorio da nije jer je optuženi u tom trenutku delovao hladno i smireno.

Drugi svedok je bio saradnik koji je bio ispred zgrade sa prethodnim svedokom.

- Izašli smo da popijemo kafu kada je devojka dotrčala i viknula: „Juri me, ubiće me.“ Niko nije došao iz tog pravca, a onda je ona otišla u restoran - rekao je.

Naveo je da je nekoliko minuta kasnije prišao čovek koga je poznavao.

- Kontaktirao nas je. Bio je to Anis Kalajdžić. Pitao je gde je ulaz u restoran. Bio je potpuno smiren i opušten - rekao je svedok.

Nakon što je Kalajdžić ušao u restoran, čuli su pucanj. Svedok je rekao da je potom video čoveka sa pištoljem.

Dodao je da im je nekoliko minuta kasnije prijatelj žrtve rekao ko je devojka i da ju je ubio „sin fudbalera“.

- Odmah mi je palo na pamet da je devojka ušla u restoran i da je počinilac Kalajdžić jer sam znao da je sin fudbalera - rekao je.

Tokom ispitivanja, Kalajdžić je osporio navod da je pozdravio bilo koga kada je stigao u restoran.

Na pitanje da li je video da je optuženi pokušao da povredi nekog drugog, svedok je rekao da nije, ali je dodao da se nije osećao bezbedno.

Treći svedok, radnica restorana, rekla je da se seća da je oko 17:45 videla devojku sa plavom kosom koja je prišla šalteru i pitala koja je adresa objekta.

- Rekla je adresu osobi sa kojom je razgovarala telefonom. Sela je za jedan od stolova, drhtava joj je ruka. Nisam želela da je ispitujem jer sam mislila da je u pitanju lični problem - rekla je.

Nakon što je čula zvuk za koji je u početku pomislila da nešto pada ili se lomi, uputila se ka toaletu sa šefom smene.

Tamo su zatekli devojku na podu i muškarca koji je stajao pored nje.

- Stajao je mirno, a meni se učinilo da se osmehnuo. Rekli smo da treba pozvati hitnu pomoć. Kada sam pokušala da priđem devojci i pomognem joj, čovek je rekao da je sve u redu i pokazao pištolj. Odmah sam otrčala u kancelariju - rekla je.

Odgovarajući na pitanja optuženog, rekla je da nije videla njegov dolazak u restoran i ponovila je kako misli da se smejao kada su ušli u prostor toaleta.

Poslednja je svedočila šefica smene u restoranu.

Rekla je da su se nakon nepoznatog zvuka ona i njena koleginica uputile ka toaletu, gde je videla muškarca iza vrata i ženu na podu.

- Rekla sam da ću pozvati hitnu pomoć, a on je rekao: „Dobro je, dobro je.“ Mislila sam da joj je muka. Nije mi palo na pamet da je upucana - rekla je.

Otišla je da pozove 911, nakon čega je kolega utrčao u kancelariju i rekao da čovek ima pištolj.

Zaposleni su se zaključali u sobu, aktivirali alarm i ostali u komunikaciji sa policijom.

- Rekla sam da ne želim da izlazim dok policija ne potvrdi da je bezbedno. Čuli smo pucnje i pomislili smo da možda ponovo pucaju, ali nismo znali šta se dešava - rekao je svedok.

Suđenje se nastavlja sutra u 11 časova.