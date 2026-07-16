Opštinsko kazneno državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv državljanina Severne Makedonije (58) zbog sumnje da je, lažno se predstavljajući kao lekar, prevario šest osoba i od njih uzeo ukupno 41.400 evra.

Optužnica je dostavljena Opštinskom kaznenom sudu u Zagrebu, a muškarcu se na teret stavlja šest krivičnih dela prevare. Prema navodima tužilaštva, tri krivična dela kvalifikovana su kao prevare za koje je propisana kazna zatvora do pet godina, dok se u preostala tri slučaja radi o težem obliku prevare zbog visine pričinjene materijalne štete. Za takva krivična dela može biti izrečena kazna zatvora do osam godina.

Tužilaštvo sumnja da je optuženi od juna do jula 2025. godine u Zagrebu delovao zajedno sa više zasad nepoznatih osoba. Žrtve su kontaktirali telefonom, a 58-godišnjak im se, prema optužnici, predstavljao kao doktor. Tokom razgovora govorio im je da su članovi njihovih porodica teško povređeni u saobraćajnim nesrećama i da im je hitno potreban novac za lečenje.

Uznemirene i verujući da pomažu svojim najbližima, oštećene osobe predavale su traženi novac. Na taj način šest žrtava prevareno je za ukupno 41.400 evra. Opštinsko kazneno državno tužilaštvo predložilo je sudu da optuženom produži istražni pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i mogućnosti da bi mogao ponoviti krivično delo.O daljem trajanju pritvora i potvrđivanju optužnice odlučivaće nadležni sud.

Alo/Sandžak Danas

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