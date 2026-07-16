Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su dvojica osumnjičenih odvraćala pažnju radnici time što su joj tražila informacije, dok je treći iskoristio njenu nepažnju i ukrao novac, a potom su pobegli.

Pljačka je izvršena juče u 12.44 časova, a počinioci su uhapšeni 16 minuta kasnije u Lukovom Šugarju.

Policija je zaustavila automobil mađarskih registarskih oznaka u kojem su zatečena trojica muškaraca, koji su povezani sa krađom, što je kasnije i potvrđeno.

Nad uhapšenim se sprovodi kriminalističko istraživanje, prenose hrvatski mediji.