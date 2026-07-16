Stravični incident dogodio se danas na Paliluli, u Uilici Starine Novaka, kada je, kako se saznaje, muškarac izbo dva brata.

Nezvanično, muškarac je krenuo s namerom da napadne ženu sa kojom je ranije živeo, ali je na putu ka njoj naišao na njenu braću, nakon čega je došlo do krvavog obračuna. Umesto da stigne do bivše partnerke, osumnjičeni se sukobio sa dvojicom braće i nožem ih izbo, nanevši im teške povrede.

Kako se saznaje, napadač je želeo da povredi bivšu partnerku zato što ga je ona ranije danas prijavila policiji. To ga je razljutilo, pa je krenuo u krvavi pohod, ali je umesto bivše, povredio njenu braću.

Povređena braća su pomoć potražila u obližnjem Domu zdravlja. Oni su nakon napada hitno zbrinuti, a o njihovom zdravstvenom stanju zasad nema više zvaničnih informacija.

Nadležni organi rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO