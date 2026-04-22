Monstrum! Muškarac koji je razbesneo SAD pre mesec dana završio je iza rešetaka konačno! Za njim se neko vreme tragalo, a snimak na kojem je on akter šokirao je sve. Naime, on je osvanuo na snimku sa bezbednosnih kamera u jednoj prodavnici, gde prilazi devojci koja kupuje i trlja joj svoje testise o njeno lice.

Devojka nije odmah shvatila o čemu se radi, a manijak je zatim postao traženo lice širom Amerike.

Reč je o mladiću Džeradu Polu Estradu starom 28 godina i sumnjiči se da je trljao svoje testise o lice i glavu devojke u Južnoj Kaliforniji.

Zamenici šerifa okruga Los Anđeles uhapsili su Džareda Pola Estradu u vezi sa seksualnim napadom. Snimak je postao viralan nakon incidenta prošlog meseca, dok je policija pokrenula potragu za njim:

- Ljudi na internetu se pitaju zašto žena nije reagovala kao da stranac bukvalno trlja svoja testise o njeno lice. Pa, ispostavilo se da žrtva nije bila sasvim sigurna šta se dešava i u tom trenutku nije bila sigurna da li treba da „beži ili da se pravi hladna“. U osnovi, ona se ukočila, što je prilično uobičajeno kod žrtava seksualnog napada - navodi se u medijima.

Sumnjala je da je bila zlostavljana, ali tek nakon što je pregledala snimak sa video nadzora prodavnice sa osobljem i policijom, njeni strahovi su u potpunosti potvrđeni.

