Devetogodišnji dečak ubio je svoju sestru (13) zbog toga što nije želela da mu da džojstik konzole za video igre!

Tragedija se dogodila u gradu Džeksonu, u američkoj saveznoj državi Misisipi, a policija je saopštila da je dečak nakon svađe uzeo pištolj i navodno s leđa sestri pucao u glavu.

Šerif okruga Monro Sesil Kantrel rekao je da je tinejdžerka preminula od povreda u bolnici u Memfisu u koju je prevezena pošto je upucana.

Nije jasno kako se devetogodišnjak domogao pištolja.

- Ima samo devet godina. Pretpostavljam da je ovo video u igricama ili na televiziji. Ne znam da li je bio svestan šta će uraditi. Ne mogu na to da odgovorim. Znam da je ovo tragedija - rekao je Kantrel.

Kada se tragedija dogodila, majka je, kako se navodi u izveštaju, bila u susednoj prostoriji u kojoj je hranila drugu decu.

Policija je obavila uviđaj na mestu tragedije, a fokus je bio na tome odakle dečaku pištolj.

- Ovo je sve novo za nas, nikada nismo imali slučaj da je dečak sa devet godina pucao - rekao je Kantrel.

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