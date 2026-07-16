U akciji „Karika“, policijski službenici MUP-a Republike Srpske uhapsili su Z.P. iz Tuzle zbog sumnje da je vrbovao decu za pornografiju.

Muškarac iz Tuzle uhapšen je u Bijeljini od strane istražitelja Uprave kriminalističke policije nakon što je došao na sastanak sa četrnaestogodišnjom devojčicom sa kojom je prethodno komunicirao putem društvenih mreža.

„Z.P. se sumnjiči da je vrbovao decu putem društvenih mreža, navodio decu na kreiranje sadržaja dečje pornografije, odnosno tražio od njih da detaljno opišu kako da fotografišu intimne delove svog tela, te upoznavao decu sa pornografijom, slao im fotografije i video zapise pornografskog sadržaja, nakon čega je, putem komunikacije, koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, dogovorio sastanak sa detetom radi seksualnog odnosa. Uhapšen je kada je došao na sastanak, a uzrast deteta sa kojim je komunicirao bio je 14 godina“, saopštio je MUP Republike Srpske.

Dodali su da je Z.P. tereti ga za krivična dela iskorišćavanja računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima radi izvršenja krivičnih dela seksualnog zlostavljanja ili iskorišćavanja deteta, iskorišćavanja dece za pornografiju i upoznavanja dece sa pornografijom.

„U saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, izvršeni su pretresi stambenih prostorija koje koristi Z.P., prilikom kojih su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji su korišćeni za izvršenje krivičnih dela. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izveštaj o počinjenim krivičnim delima biti predat Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini“, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.