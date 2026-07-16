Odmor u grčkom letovalištu Nei Pori na trenutak se pretvorio u pravu dramu kada se devojčica Maša iz Beograda odvojila od majke na plaži. Na sreću, zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih i pomoći spasilaca, priča je dobila srećan kraj.

Devojčicu je primetila jedna devojka koja nije oklevala da reaguje. Odvela ju je na sigurno do lokalnih spasilaca, koji su odmah preuzeli brigu o njoj.

Istovremeno, u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info" objavljen je apel kako bi se što pre pronašla njena majka Zorica.

Apel brzo urodio plodom

Informacija se velikom brzinom proširila među turistima, a zahvaljujući solidarnosti ljudi koji su se uključili u potragu, majka je ubrzo pronađena.

Prema dostupnim informacijama, Maša je bezbedno vraćena majci, a obe su dobro.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko brza reakcija građana, spasilaca i zajednice može biti presudna u trenucima kada se roditelji suoče sa najvećim strahom tokom letovanja.