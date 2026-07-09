Kontroverzni hrvatski pevač Marko Perković Tompson večeras će u zagrebačkom Studentskom centru prisustvovati promociji knjige "Fenomen Tompson" autora Ivice Marijačića, a prema najavama otpevaće i nekoliko svojih pesama.

Izbor lokacije izazvao je dodatne reakcije, budući da je Grad Zagreb ranije odbio da ustupi gradske objekte za Tompsonove nastupe zbog kontroverzi koje godinama prate njegove koncerte i simboliku koja se na njima pojavljuje. Organizatori su zato događaj zakazali u Studentskom centru, ustanovi koja je pod nadležnošću države i Univerziteta u Zagrebu.

Grad nije mogao da spreči događaj

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je da Grad nema pravni osnov da zabrani održavanje promocije, jer Studentski centar nije u njegovoj nadležnosti.

Dok gradske vlasti ističu da pokušavaju da ograniče javnu promociju sadržaja koji izazivaju ozbiljne društvene podele, organizatori smatraju da je održavanje promocije u centru Zagreba simbolična pobeda.

Knjiga izazvala nove polemike

Posebnu pažnju izazvao je sadržaj knjige autora Ivice Marijačića, koji Tompsona opisuje kao "jedinstvenog čoveka", navodeći da on, kako tvrdi, "pesmom brani Hrvatsku i svet od srpskog fašizma".

Tompsonovi koncerti godinama izazivaju oštre reakcije organizacija za ljudska prava, istoričara, kao i srpskih, jevrejskih i antifašističkih udruženja, koja upozoravaju da se na njegovim nastupima pojavljuju ustaška simbolika i poklič "Za dom spremni", koji je bio službeni pozdrav Nezavisne Države Hrvatske.

Uprkos tome, Tompson i dalje uživa podršku dela hrvatske političke scene i desnice.

Izvor: RT Balkan