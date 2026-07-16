Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali sastao se u Vladi Srbije sa ministrom turizma Republike San Marino Federikom Pedinijem Amatijem.

Sastanku je prisustvovala i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, ujedno i komesar Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, Jagoda Lazarević.

U delegaciji San Marina bili su i direktor turizma Filipo Frančini, specijalni sekretar Alan Gasperoni, kao i generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes.

Tokom razgovora predstavljeni su planovi za organizaciju Ekspa 2027, kao i mogućnosti da se San Marino predstavi međunarodnoj publici tokom manifestacije koja će naredne godine biti održana u Beogradu.

Mali: Ceo svet će biti u Beogradu

Ministar Mali izjavio je da Srbija gradi potpuno novi gradski kompleks za potrebe Ekspa i naglasio da je do sada učešće potvrdilo 142 zemlje i međunarodne organizacije.

„Gradimo potpuno novi grad u Beogradu za potrebe Ekspa. Ceo svet će biti ovde sledeće godine i u ovom trenutku imamo potvrdu 142 zemlje i međunarodne organizacije učesnice. Ovo je sjajna šansa za nas, ali i za vašu zemlju da se predstavite. Nadam se da svet sledeće godine više neće pričati o ratovima, već o napretku“, rekao je Mali.

On je dodao da je Ekspo ponovo organizovan u Evropi i ocenio da je to posebno značajno za evropske države koje žele da predstave svoje potencijale.

Mali je pozvao delegaciju San Marina da tokom boravka u Beogradu obiđe gradilište budućeg kompleksa Ekspo 2027.

Iskustvo San Marina i očekivanja od Ekspa

Poseban deo razgovora bio je posvećen iskustvu San Marina na međunarodnim izložbama koje se održavaju pod okriljem Međunarodnog biroa za izložbe (BIE).

Istaknuto je da ova država učestvuje na svetskim i specijalizovanim izložbama još od Svetske izložbe u Parizu 1878. godine.

San Marino je učestvovao i na Ekspu 2025 u Osaki, Ekspu 2020 u Dubaiju, gde je predstavio koncept „bio-države“, kao i na Ekspu 2015 u Milanu, na kojem je promovisao svoje kulturno nasleđe, tradicionalno zanatstvo i gastronomiju.

Sagovornici su ocenili da međunarodne izložbe predstavljaju važnu priliku za razvoj međunarodne saradnje, predstavljanje nacionalnih potencijala i promociju održivog razvoja.

Mali je poručio da je Srbija u potpunosti posvećena organizaciji Ekspa i izrazio očekivanje da će San Marino prihvatiti poziv za učešće.

Ministar turizma San Marina Federiko Pedini Amati ocenio je da je dobijanje organizacije Ekspa veliko priznanje za Srbiju i izrazio uverenje da će njegova zemlja prihvatiti poziv za učešće na manifestaciji.

Svaka nova potvrda učešća dodatno povećava međunarodni značaj Ekspa 2027. Organizatori očekuju da će manifestacija privući veliki broj država, kompanija i posetilaca iz celog sveta, što bi moglo da doprinese razvoju turizma, investicija i međunarodne saradnje.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće prvi Ekspo održan na Zapadnom Balkanu. Srbija očekuje milione posetilaca i značajne infrastrukturne investicije, dok organizatori ovu manifestaciju predstavljaju kao jednu od najvećih razvojnih prilika u novijoj istoriji zemlje.