Prava filmska pljačka dogodila se u Preševu, gde su zasad nepoznati počinioci tokom noći obili jednu menjačnicu i odneli sef sa većom količinom novca.

Prema prvim informacijama, u akciji su učestvovala četiri lica koja su na glavama imala fantomke, a sumnja se da su za obijanje objekta koristili pajser. Nakon upada u menjačnicu, uspeli su da pronađu i iznesu sef sa novcem, a zatim pobegnu u nepoznatom pravcu.

O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, po čijem nalogu je izvršen uviđaj na mestu događaja. Policija je izuzela tragove i naloženo je pregledanje video-snimaka sa sigurnosnih kamera kako bi se utvrdio identitet počinilaca.

Tužilaštvo je naložilo da se izvrši uviđaj lica mesta, pregledanje video-snimka sa sigurnosnih kamera i da se nastavi dalji rad na otkrivanju identiteta četiri NN izvršioca - saopštio je Miodrag Stojanović, portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.

Pripadnici Policijske uprave Vranje intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja i potrazi za osumnjičenima.

Alo/Kurir