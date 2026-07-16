Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd i Policijske uprave u Prokuplju, kao i sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su noćas L. R. (18) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je 26. juna ove godine, u ranim jutarnjim satima, aktivirao i bacio dve ručne bombe na jedan ugostiteljski objekat na reci Dunav, kao i ručnu bombu na obližnji noćni klub.

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Policijski službenici preduzimaju dalje mere i radnje u cilju rasvetljavanja svih okolnosti događaja.