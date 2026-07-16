Muškarac iz Nevade, kojem je bilo dosta toga što njegova nezaposlena devojka ne doprinosi njihovoj vezi, dok ga je istovremeno stalno optuživala za neverstvo, „pukao je“ i nasmrt je izbo nakon što je odbila da mu skuva pirinač, izjavio je njegov advokat, a preneo portal Law & Crime.

Hoze Galan-Preval (47) iz Las Vegasa osuđen je u utorak na kaznu od 14 do 35 godina zatvora, nakon što je priznao krivicu za ubistvo drugog stepena uz upotrebu smrtonosnog oružja zbog napada koji se dogodio u januaru, pokazuju sudski spisi.

Njegov branilac po službenoj dužnosti, Džin Kim-Stedman, rekao je sudu prilikom izricanja presude da je Jaimara Lejva-Kadet bila nezaposlena i da je odbijala da radi fizičke poslove, iako je, prema njegovim rečima, bila sposobna za takav rad. Istovremeno, Galan-Preval je radio i izdržavao domaćinstvo. Advokat je naveo da je to stvaralo probleme u njihovoj vezi i predstavljalo veliko psihičko opterećenje za Galan-Prevala, uz činjenicu da ga je Lejva-Kadet neprestano optuživala da je vara.

Njih dvoje su se doselili u SAD sa Kube u nadi da će započeti bolji život i dobiti novu priliku, rekao je advokat.

„Umesto da ih to zbliži, ona je postala sve kontrolorski nastrojena“, rekao je Kim-Stedman, prenosi Las Vegas Review-Journal. „Umesto da radi, iako je bila sposobna bar za fizičke poslove, nije želela da radi. Zahtevala je da pregleda njegov telefon.“

Policija je pozvana u njihov dom u centru Las Vegasa 23. januara oko 12.56 časova. Tamo su zatekli Lejvu-Kadet sa više ubodnih rana.

„Medicinsko osoblje je stiglo na lice mesta i prevezlo ženu u obližnju bolnicu, gde je kasnije preminula“, navodi se u saopštenju Policijske uprave Metropolitena Las Vegasa.

Kim-Stedman je na sudu rekao da je Galan-Preval tog dana konzumirao alkohol i da se spremao za posao kada je zamolio Lejvu-Kadet da mu skuva pirinač. Ona je to odbila, nakon čega ju je više puta ubo kuhinjskim nožem, prema svedočenju njihovih cimera.

„Pukao je“, rekao je Kim-Stedman. „Kada je došao sebi i shvatio šta se dešava, nije napao niti izbo bilo koga drugog, već je jednostavno otišao.“

Nakon napada, Galan-Preval se sam predao policiji i rekao istražiteljima da je „izgubio kontrolu nad svojim emocijama“, navodi se u izveštaju o hapšenju do kojeg je došla lokalna televizija KTNV, članica mreže ABC.

„Ja sam odgovoran za ono što sam uradio“, rekao je Galan-Preval svom stanodavcu, koji se nalazio na licu mesta u trenutku kada je izbo Lejvu-Kadet.

Tokom policijskog ispitivanja tvrdio je da je Lejva-Kadet bila „veoma ljubomorna i da ga je optuživala za neverstvo“, navodi se u izveštaju o hapšenju.

U okviru sporazuma o priznanju krivice, Galan-Preval je prihvatio kaznu od 10 do 25 godina zatvora za ubistvo Lejve-Kadet, prenosi Review-Journal. Tužilaštvo je tražilo dodatnih 20 godina zbog upotrebe smrtonosnog oružja, ali je sudija Džaklin Blat izrekla dodatnu kaznu od četiri do deset godina.

„Smatram da je gospodin Galan-Preval odmah preuzeo odgovornost za svoje postupke, da je od samog početka pokazivao iskreno kajanje, da nema prethodni kriminalni dosije i verujem da je zaista u jednom trenutku izgubio kontrolu“, rekla je sutkinja Blat u utorak. „Bilo je veoma teško uskladiti te okolnosti sa činjenicom da je reč o izuzetno svirepom načinu na koji je žrtva izgubila život.“

Galan-Preval se obratio sudu tokom izricanja presude i zatražio oproštaj.

„Voleo bih da sam ja bio na njenom mestu, a ne ona“, rekao je preko sudskog prevodioca za španski jezik, prenosi Review-Journal. „Molim za oproštaj ovu zemlju koja mi je dozvolila da dođem. Iskreno se kajem.“