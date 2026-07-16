U sarajevskom naselju Hrasnica sinoć se dogodio stravičan zločin u kojem su ubijene dve osobe, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prema pisanju portala Avaz, za dvostruko ubistvo osumnjičen je Adnan Lokvančić, koji je, kako se sumnja, usmrtio svoju majku i brata. On je ubrzo nakon zločina uhapšen u akciji pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo.

Isti medij navodi da su žrtve usmrćene lopatom, međutim, ta informacija za sada nije zvanično potvrđena od strane istražnih organa.

Na mesto zločina odmah su upućene jake policijske snage i ekipe Hitne pomoći, dok je uviđaj obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Istražitelji prikupljaju dokaze kako bi utvrdili sve okolnosti dvostrukog ubistva, motiv napada i tačan sled događaja.

Više zvaničnih informacija o slučaju očekuje se nakon završetka prvih istražnih radnji i saopštenja nadležnog tužilaštva.