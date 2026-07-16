Adnan L. je nakon ubistva majci odrubio glavu, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Kako je ranije objavio portal "Avaza", osim majke, on je i brata usmrtio lopatom.

Na licu mesta, ispred stana gde se sve desilo, ostala je flaša sa sokom i klompe, a na vratima stoji natpis "Traka za dokaze".

Komšije su u šoku i ne mogu da vjeruju šta se desilo. Kako su nam ispričali, ova porodica je živela u velikoj nemaštini.

Prema informacijama "Avaza", oni su nakon rata bili deložirani iz jednog stana, a tada je otac Adnana L. počinio suicid.

Naime, on se razneo bombom i to sve je učinio pred članovima porodice, zbog čega su oni imali velike traume.

Rođaci su za "Avaz" rekli da se oni od toga nikada nisu oporavili i da praktično ne znaju od čega su živeli.

Alo/Avaz.ba

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