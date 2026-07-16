Vuk M. (22), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći 27. aprila na autoputu Šabac–Ruma, juče je preminuo kod kuće, piše Blic.

Do nesreće je došlo kada je Miodrag P., vozeći u kontra-smeru, direktno udario u automobil u kojem je Vuk bio sa prijateljima. Na licu mesta poginuli su njegovi prijatelji Lenka, Vuk i Dejan, kao i vozač koji je bahatom vožnjom izazvao nesreću, Miodrag P.

Podsetimo, mladić je iz bolnice u Šapcu prebačen u Urgentni centar u Beogradu. On se nalazio u jako teškom stanju. Kako smo ranije pisali, zadobio je povrede u vidu nagnječenja zida trbuha i grudnog koša.

Društvenim mrežama, u danima nakon nesreće, kružili su apeli za doniranje krvi za teško povređenog Vuka.

Sve je počelo dramatičnim upozorenjem koje je poslao član jedne lokalne Vajber grupe u 12.57 časova: "Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! 'Ford' tamno-sive boje".

Nekoliko minuta kasnije, Miodrag P. (48) iz Beograda, koji je nezvanično bio profesionalni vozač, krećući se u suprotnom smeru brzinom od 130 km/h, direktno se zakucao u "golf" u kom se nalazilo četvoro mladih iz Šapca.

Vozač "golfa" je najpre u teškom stanju prebačen u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, ali je nažalost podlegao povredama.

Kako saznajemo, Miodrag je sa porodicom živeo u Surčinu i bavio se proizvodnjom domaćih kobasica.

-Ima dve ćerke od 17 i 14 godina i suprugu. Živeli su skladno i srećno u toj kući. Znam ga kao normalnu osobu, koja nikad nije imala neke teške probleme. Menjao je razne poslove, a sada sam čula da je rešio da se posveti pravljenju kobasica, pa je kobnog jutra krenuo u firmu u Ugrinovce da da otkaz. E sad, kako je završio kod Hrtkovaca to ni njegova majka ne zna. Niko iz njegove porodice nije znao odgovor na to. Kažu da im iz policije ništa nisu javili – ispričala za Alo! stanarka ulice u kojoj je živeo Miodrag.

Miodragove komšije kažu da je on pre nekoliko meseci polomio nogu na tri mesta i da je prošao brojne operacije.

-Ne znam kako mu se to desilo, ali znam da je oporavak bio dug i da ni sada nije bilo gotovo. Baš sam ga sreo pre neki dan. Stavljao je štake u kola i sedao za volan. Posavetovao sam ga da pripazi na nogu, a on mi je rekao:“Ne mogu više da sedim u kući, moram malo da vozim. Ne idem nikad daleko“. Znam da je poslednjih nedelja izbegavao vožnju i da ga je stalno vozila sestra. Jutro pre nesreće ju je tražio kako bi ga vozila do stare firme, ali je spavala, pa je rešio sam da se odveze do Ugrinovaca. Eto, da nije, možda bi ova tragedija bila sprečena. Samo on zna zašto je ušao u kontra-smer – rekao je Miodragov komšija za naš portal, nekoliko dana nakon nesreće.