Iran je saopštio da je Ormuski moreuz nepovrediva "crvena linija", upozoravajući da bi, ukoliko američki predsednik Donald Tramp sprovede pretnju i napadne iransku infrastrukturu, Iran uzvratio napadima na svu infrastrukturu širom regiona Persijskog zaliva.

Sjedinjene Američke Države izvele su u sredu petu noć zaredom napade i ponovo uspostavile pomorsku blokadu iranskih luka, za koju Vašington tvrdi da ima za cilj ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Iran je taj strateški prolaz zatvorio prošle subote nakon što je propao krhki sporazum o primirju.

Nakon prvih napada u sredu uveče, glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izdao je saopštenje u kojem je rekao: "Mi smo u suštinskom i egzistencijalnom ratu sa Amerikom."

Ormuski moreuz postao "crvena linija"

Portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akraminija, izjavio je u četvrtak da je Ormuski moreuz, kroz koji je pre rata prolazila oko petina svetskih isporuka nafte i gasa, za Iran "crvena linija" nad kojom ta zemlja ima čvrstu kontrolu.

- Amerikanci su mislili da će napadom na neke od naših baza na južnim obalama zemlje moći da preuzmu kontrolu nad ovim strateškim moreuzom. Međutim, Islamska Republika Iran ima sposobnost da kontroliše Ormuski moreuz iz svake tačke svoje teritorije, i to nikada ne zavisi od obala i ostrva - rekao je Akraminija.

Tri američka zvaničnika rekla su agenciji Reuters da napadi SAD, čiji je cilj prisilno otvaranje moreuza, takođe pogađaju iranske vojne kapacitete koje bi Vašington želeo da uništi pre sprovođenja složenijih operacija.

Iranska vojska je ranije, govoreći o moreuzu, saopštila: "Nesumnjivo ćemo pružati otpor do kraja i neutralisati američke intervencije u regionu."

Portparol iranske vojske rekao je da je jedini način za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza da SAD poštuju memorandum o razumevanju od 14 tačaka koji su dve strane potpisale u junu, kao i primenu iranskih propisa koji se odnose na pomorski saobraćaj kroz moreuz.

Iran upozorava Trampa za napad na infrastrukturu

Predsednik SAD Donald Tramp je u utorak zapretio da će sledeće nedelje napasti iranske elektrane i mostove ukoliko Teheran ne nastavi pregovore.

Akraminija je rekao da bi, ako Tramp sprovede tu pretnju, iranske oružane snage napale svu preostalu infrastrukturu širom regiona, a odgovor bi bio ozbiljniji, šireg obima i razorniji nego prethodni napadi.

Iran je u četvrtak saopštio da je gađao američke baze u Kuvajtu i Jordanu, uz upozorenje susednim zemljama da neće ostati bez odgovora ukoliko dozvole SAD da koriste njihovu teritoriju za napade na Iran.

- Naši susedi treba da znaju da pružanje baze Amerikancima i omogućavanje da sa tih teritorija napadaju iransko tlo nije prihvatljivo i neće ostati bez odgovora - navodi se u saopštenju iranske vojske.

Do ranih jutarnjih sati u četvrtak na Bliskom istoku oglasile su se sirene u Bahreinu, dok je Kuvajt saopštio da reaguje na pretnje neprijateljskih dronova.

Iranska vojska saopštila je da je balističkim raketama napala vazdušnu bazu Al Azrak u Jordanu, dok je Iranska revolucionarna garda tvrdila da je uništila centar za satelitske komunikacije i radar za rano upozoravanje u vazdušnoj bazi Ali Al Salem, kao i američki vojni dok u oblasti Al Šuaiba u Kuvajtu.

Ministarstvo odbrane Bahreina saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane te zemlje presreli i uništili nekoliko iranskih vazdušnih napada usmerenih na kraljevinu u četvrtak.