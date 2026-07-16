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Ukrajina planira da tokom ove godine proizvede oko 10 miliona bespilotnih letelica, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je za novog premijera predložio Sergija Koreckog, direktora "Naftogasa" i "Ukrnafte", navodeći da su pripreme za zimu ključni razlog za taj izbor. Takođe je rekao da bi Ukrajina do kraja godine mogla da dobije licencu za proizvodnju raketa za sistem "Patriot".

Na samitu "Ukrajina, Jugoistočna Evropa" u Kijevu usvojena je zajednička deklaracija o nastavku političke, vojne i finansijske podrške Ukrajini, ali Srbija jedina nije potpisala dokument.

Rusija je upozorila da će sve strane vojne kontingente iz zemalja "Koalicije voljnih" u Ukrajini smatrati legitimnim vojnim ciljevima.

Pomoćnik ruskog predsednika Nikolaj Patrušev saopštio je da su ruske nuklearne pomorske snage u punoj borbenoj gotovosti, dok je američki predsednik Donald Tramp izjavio da veruje da je Vladimir Putin spreman za postizanje dogovora o okončanju rata.

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Zelenski: Ukrajina danas ima najbolje odnose sa Velikom Britanijom u svojoj istoriji

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je njegova zemlja tokom rata sa Rusijom izgradila najbolje bilateralne odnose sa Velikom Britanijom u svojoj istoriji i zahvalio odlazećem britanskom premijeru Kiru Starmeru na kontinuiranoj podršci, vojnoj pomoći i politici sankcija protiv Rusije. "Danas posebno zahvaljujemo Kiru Starmeru, britanskom premijeru, sa kojim smo veoma mnogo i ozbiljno sarađivali tokom ovog rata velikih razmera. Britanija je uvek bila i jeste uz Ukrajinu i to izuzetno cenimo. Želim lično da ti zahvalim, Kire, kao i tvom timu i svim Britancima. Uvek znamo da možemo da se oslonimo na odluke Britanije, na njeno liderstvo i saradnju sa njom. Tokom svih ovih godina rata velikih razmera Ukrajina ima najbolje odnose sa Britanijom u svojoj istoriji", rekao je Zelenski tokom zajedničkog obraćanja medijima sa Starmerom, prenosi Ukrinform.

Rusija i Ukrajina razmenile tela poginulih vojnika

Rusija i Ukrajina razmenile su tela poginulih vojnika, izjavio je danas poslanik ruske Državne dume i predstavnik parlamentarne koordinacione grupe za specijalne vojne operacije Šamsail Saralijev. On je rekao da je Moskva predala Kijevu tela 501 vojnika i dobila 31 telo u okviru razmene, preneo je Sputnjik. Poslednji put Rusija i Ukrajina su razmenile tela poginulih vojnika 18. juna.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane

Ruske snage su tokom protekla 24 sata uništile objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice

Ruske trupe su tokom protekla 24 sata napale skladišta dronova dugog dometa ukrajinskih snaga

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 8 vođenih avio-bombi i 802 ukrajinska drona tokom prethodnog dana

Ukrajinske Oružane snage izgubile su približno 1.450 vojnika u proteklih 24 sata kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa

Ruska vojska stigla do predgrađa Slavjanska

Jedinice grupe snaga „Zapad“ koje deluju u Krasnom Limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele su da ulaze u grad, objavio je zamenik komandanta 9. inženjerijskog puka 25. Opštevojne armijske grupe, pozivni znak Gagarin.

Prema njegovim rečima, glavni napori ruskih snaga usmereni su na ometanje kretanja neprijateljskih trupa, zadržavanje jurišnih jedinica i sprečavanje povlačenja neprijateljskih jedinica miniranjem puteva.

„Već smo stigli do predgrađa Slavjanska. Neprijatelj je tamo pripremio puteve i pokrio ih mrežama. Već smo pronašli područja gde možemo da uđemo i sistematski uništavamo dva do pet komada vojne tehnike dnevno“, rekao je zamenik komandanta.

Jedna osoba poginula, četiri ranjene u napadu Kijeva na Jaroslavsku oblast

Ukrajinske Oružane snage upotrebile su 19 dronova za napad na Jaroslavsku oblast, ubivši jednu osobu i ranivši četiri, izvestio je gubernator Mihail Jevrajev na svom kanalu na „Maksu “.

Moskva: Gađani vojni ciljevi u Kijevu i ukrajinskim lukama

Moskva je saopštila da je tokom noći izvela napade na vojne i industrijske objekte u Kijevu, kao i na infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, u Kijevu su gađani objekti povezani sa proizvodnjom i skladištenjem dronova srednjeg i dugog dometa.

Rusija tvrdi da su pogođeni i objekti u lukama Odesa i Pivdeni koji se, navodi, koriste za prijem i skladištenje vojne opreme i goriva.

Ukrajinski zvaničnici, s druge strane, saopštili su da su ruski balistički projektili pogodili najmanje dva regiona Kijeva, izazvali požare i usmrtili dve osobe.

Kličko: Dve osobe poginule u napadu ruskih snaga na Kijev

Dve osobe su poginule, a šest je povređeno u noćnom napadu ruskih trupa u Kijevu, uključujući i šesnaestogodišnjeg dečaka, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

"Dve osobe su poginule u Kijevu kao rezultat neprijateljskog napada. Šest stanovnika prestonice je povređeno, uključujući i šesnaestogodišnjeg dečaka“, napisao je Kličko u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, tri povređene osobe su hospitalizovane. Kako je navedeno, ruske trupe su sinoć izvele napad balističkim raketama na Kijev, što je izazvalo požare u dva područja.

Vojska Ukrajine testirala balističku raketu koju je razvilo Ministarstvo odbrane

Odlazeći ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov izjavio je danas da je ukrajinska vojska testirala balističku raketu koju je razvilo Ministarstvo odbrane.

"Simbolično, na dan kada je vlada smenjena, uspešno je testirana balistička raketa razvijena pod okriljem Ministarstva odbrane", napisao je Fedorov na Telegramu, preneo je Ukrinform.

Fedorov je naveo da nova balistička raketa ima maksimalnu preciznost i da su troškovi njene proizvodnje smanjeni za 30 odsto. "Ukrajina će ući u novu ligu", tvrdi Fedorov.

Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje povećao se na tri, povređenih na 15

Broj poginulih u današnjem ruskom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine povećao se na tri, a povređenih na 15, saopštio je šef Zaporoške oblasne vojne uprave Ivan Fedorov.

On je prethodno objavio na Telegramu da su najmanje dve osobe poginule, a da ih je devet povređeno u ruskom napadu na Zaporožje, preneo je Ukrinform. Fedorov je objavio fotografije posledica napada na kojima se vidi višespratna stambena zgrada sa potpuno uništenim jednim ulazom nakon direktnog pogotka.

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