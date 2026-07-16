Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u naredna dva sata najizraženiji razvoj grmljavinskih oblaka biti na području jugozapadne, zapadne i centralne Srbije.

Istovremeno, u Vojvodini, kao i u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, pljuskovi sa grmljavinom javljaće se lokalno.

Meteorolozi upozoravaju da se u zonama najjačih padavina za kratko vreme može očekivati između 10 i 20 milimetara kiše, dok su ponegde moguće i veće količine. Uz obilne pljuskove moguća je i pojava grada, kao i jaki udari vetra.

Do kraja dana vreme će biti promenljivo oblačno i veoma toplo, uz sunčane intervale, ali i nestabilno. U pojedinim krajevima očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab, posle podne povremeno umeren severozapadni, dok će se dnevna temperatura kretati od 32 do 36 stepeni.

Evo kakvo vreme Srbiju očekuje narednih dana

Prema prognozi RHMZ-a, u petak ujutru će na zapadu i jugozapadu zemlje mestimično biti magle ili niske oblačnosti.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, dok će se posle podne, uz razvoj oblačnosti, samo ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije javiti kratkotrajna kiša ili pljusak.

Najniža temperatura kretaće se od 17 do 22 stepena, dok će najviša biti između 33 i 36 stepeni.

U noći između petka i subote očekuje se prolazno naoblačenje koje će najpre zahvatiti Vojvodinu i Mačvu, donoseći kišu, pljuskove sa grmljavinom i pojačan vetar.

U subotu ujutru oblačnost će se, uz postepeno slabljenje, premeštati preko centralnih krajeva ka jugoistoku Srbije. Tokom dana u većem delu zemlje preovlađivaće sunčano vreme, dok će se posle podne u brdsko-planinskim predelima samo ponegde razviti kratkotrajni pljuskovi.

Međutim, u večernjim satima i tokom noći sa zapada stiže novo, izraženije naoblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom, koje će se zatim premeštati preko centralne Srbije ka istoku.

RHMZ najavljuje da će do kraja druge i tokom treće dekade jula vreme ostati promenljivo i nestabilno, uz smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom.

Za dane vikenda maksimalne temperature kretaće se od 30 do 36 stepeni, dok se od utorka, 21. jula, očekuje osetnije osveženje, pa će dnevne temperature u većini mesta biti između 25 i 29 stepeni.

Ranije tokom dana RHMZ je izdao posebno upozorenje i za područje Barajeva, kao i za jug Kolubarskog okruga, gde je registrovano jačanje grmljavinske aktivnosti.

Meteorolozi navode da se u tim oblastima očekuju jaki pljuskovi, grad i snažni udari vetra, dok se grmljavinska oblačnost sporo kreće, ali ima tendenciju premeštanja ka severu Moravičkog okruga i Šumadijskom okrugu.

Građani u područjima zahvaćenim upozorenjem treba da budu spremni na nagle promene vremena. Za kratko vreme mogu pasti velike količine kiše, što može izazvati zadržavanje vode na ulicama, dok grad i jak vetar mogu pričiniti materijalnu štetu. Poseban oprez preporučuje se vozačima, kao i svima koji planiraju boravak na otvorenom.

Posle višednevnih tropskih temperatura, atmosfera nad Srbijom postaje sve nestabilnija. Takvi uslovi pogoduju razvoju lokalno veoma jakih grmljavinskih sistema koji mogu doneti obilne padavine, grad i olujne udare vetra. Iako će se visoke temperature zadržati još tokom vikenda, početkom naredne sedmice očekuje se osetniji pad temperature i svežije vreme.