Najviše su pogođena naselja Kolovrat, Ratajska i Ravne, gde se za kratko vreme sručila velika količina kiše, dok je u pojedinim delovima padao i sitan grad.

Tokom nevremena snažni gromovi odjekivali su ovim krajem, a munje su parale nebo iznad prijepoljske opštine. Intenzivne padavine za svega nekoliko minuta stvorile su velike količine vode na saobraćajnicama i u nižim delovima terena - kaže za RINU jedan od meštana.

Za sada nema zvaničnih informacija da li je grad pričinio štetu na poljoprivrednim usevima, voćnjacima ili stambenim objektima, niti da li je bilo intervencija nadležnih službi.

Meteorolozi i nadležne službe upozoravaju građane na oprez, jer su i u nastavku dana moguće nove padavine i lokalne vremenske nepogode.

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