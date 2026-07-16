Na Novom groblju u Beogradu danas, 16. jula, održana je sahrana legendarnog pevača i kompozitora Andrije Bajića, koji je preminuo u 89. godini života.

Istaknuti umetnik sahranjen je u Aleji zaslužnih građana, gde su se od njega oprostili članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njegovog dela. Opelo je počelo u 12 časova, a veliki broj ljudi okupio se kako bi odao poslednju počast čoveku koji je decenijama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Njegova supruga Mala Cana ne miri se sa gubitkom, te je tako u trenutku kada su sanduk spuštali u raku, krenula za njim dok su je prijatelji držali da ne padne.

Prisutne je šokirala i činjenica da je pevačica tražila da se običaji "podele", te je tako pitala sveštenika da budu dve panaije, odnosno, dva žita, a sve je besno prokomentarisao i Era Ojdanić:



Nakon što je krenula povorka ka grobnom mestu, prisutni su bili zatečeni činjenicom da je Malu Canu sve vreme čuvalo obezbeđenje.