Njegov snimak iz Rima postao je viralan, a brojni korisnici interneta stali su na njegovu stranu.

Naime, Italijan Stefano Anđeloni legalno je parkirao automobil na ulici u Rimu, bar je tako mislio. Kada se kasnije vratio do vozila, sačekalo ga je neprijatno iznenađenje – na šoferšajbni ga je čekala kazna, a parking mesto na kojem je ostavio automobil u međuvremenu je promenilo oznaku.

U glavnom gradu Italije bele linije označavaju mesta na kojima je parkiranje besplatno, dok plave znače da je potrebno platiti parking.

Dok je Anđelonijev automobil bio parkiran, radnici gradskih službi su prefarbali bele linije u plave. Pošto nisu mogli da farbaju ispod automobila, oko njegovih točkova ostali su delovi starih belih linija, ali je ostatak parking mesta postao plav. Ubrzo je usledila i kazna od 29,40 evra.

Na snimku koji je objavio na društvenim mrežama Anđeloni kroz ironiju kaže:

„Pogledajte ovo fantastično parking mesto koje sam pronašao. Ostavio sam automobil na mestu obeleženom belim linijama, a onda su tokom noći došli i prefarbali ih u plavo. Naravno, nisu mogli da farbaju ispod mog automobila, pa su bele linije na kojima sam parkirao sada postale plave.“

Dodao je i:

„Rezultat? Lepa, masna kazna. Fantastično, zar ne? Živimo u fantastičnom gradu.“

Video je pregledan više od milion puta i izazvao lavinu komentara.

Jedan korisnik se našalio:

„Dao si mi odličnu ideju. Više nikada neću plaćati parking. Samo ću kupiti kantu bele farbe i četku i obezbediti sebi doživotno besplatan parking.“

Drugi je napisao:

„Točak mu je i dalje na beloj liniji. Ne bi trebalo da plati.“

Treći je celu situaciju kratko opisao kao „potpuni haos“.

Anđelonijeva ćerka kasnije je na Instagramu otkrila da je njen otac snimak objavio sasvim slučajno i da nije ni slutio da će postati viralan, piše Mirror.