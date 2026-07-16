Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović se porodila i sa svojim suprugom Nemanjom dobila preslatkog dečaka, a trudnoću je uspešno krila od javnosti svih devet meseci.

Anastasija se porodila u Španiji, gde već nekoliko godina živi sa svojim suprugom, poznatim fudbalerom Nemanjom Gudeljem.

Njih dvoje su dugo želeli da se ostvare u ulozi roditelja, a sada im se najveća želja ostvarila!

Kako se saznaje, mama i sin se osećaju dobro, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Članovi porodice Ražnatović i Gudelj okupili su se u Sevilji, gde Anastasija i Nemanja žive, te će svi zajedno proslaviti dolazak novog člana porodice.

Crkveno venčanje imali u manastiru Rajinovac

Podsetimo, Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj prvo su imali crkveno venčanje u manastiru Rajinovac u Grockoj, 23. avgusta 2023. godine.

To su obavili u strogoj tajnosti, samo pred članovima porodice i kumovima.

Porodicu Ražnatović dosta toga veže za ovaj manastir, a pre nekoliko godina Ceca je kumovala na slavi Rajinovca, te je njena porodica bila domaćin slave manastira Mala Gospojina.



Nakon crkvenog venčanja, pevačica i fudbaler su obavili i građansko venčanje, 28.5.2024. godine, u vili Ražnatovića na Dedinju, gde ih je venčala matičarka.

Čitava ceremonija pripremana je i održana u strogoj tajnosti, kako bi imali potpunu privatnost.

Mnoge je zanimalo da li će Anastasija nakon venčanja ostati Ražnatović ili će uzeti muževljevo prezime, a Nemanja je malo nakon svadbe potvrdio da je pevačica postala gospođa Gudelj.







