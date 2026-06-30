Biznismen Marjan Jovanov, u javnosti poznat kao Mane Levis, pronađen je mrtav u bazenu u dvorištu svoje porodične kuće u skopskom naselju Karpoš.

Jovanov je bio poznati biznismen i distributer brenda "Levis" u Severnoj Makedoniji, a javnosti je bio poznat i kao jedan od optuženih u predmetu "Španske stepenice". U tom slučaju oslobođen je optužbi,preneli su makedonski mediji.

"Dana 28.06.2026. godine u 18,15 časova Policijskoj upravi Skoplje prijavljeno je da je na području Karpoša, u bazenu koji se nalazi u dvorištu porodične kuće, pronađeno beživotno telo M.J. (58) iz Skoplja. Lekar Hitne medicinske pomoći konstatovao je smrt bez vidljivih tragova nasilja. Izvršen je uviđaj, a po nalogu javnog tužioca telo preminulog predato je Institutu za sudsku medicinu radi obdukcije“, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi portal "Skoplje1".

Uzrok smrti za sada nije poznat i biće utvrđen nakon obavljene obdukcije. Nadležne institucije nastavljaju postupak kako bi u potpunosti rasvetlile okolnosti ovog slučaja.

Marjan Jovanov bio je predsednik Odbojkaške federacije Makedonije u periodu od 2007. do 2009. godine. Tokom njegovog mandata postavljeni su temelji na kojima su kasnije izgrađeni najveći uspesi muške seniorske reprezentacije Makedonije na međunarodnoj sceni.

Zbog profesionalnih obaveza, nakon dve godine na čelu Federacije povukao se sa funkcije, ali je iza sebe ostavio jasnu viziju, stabilnu organizaciju i tim ljudi koji je nastavio posvećeno da radi na razvoju makedonske odbojke.

(Telegraf.rs)