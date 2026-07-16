U ovom području prmećen je mali kajman, vrsta aligatora.

Nije poznato otkud kajman tu, budući da nije životinja karakteristična za Španiju, a pretpostavlja se da ga je neko ilegalno držao kao kućnog ljubimca.

Za sada, vlasti pozivaju stanovnike da ostanu mirni. Ako neko primeti gmizavca, savet je jednostavan: Ne prilazite mu, ne pokušavajte da ga uplašite i svakako ne pokušavajte da ga sami uhvatite. Umesto toga, držite se na bezbednoj udaljenosti i pozovite lokalnu policiju navodeći tačnu lokaciju životinje ako je moguće.



Ova vrsta aligatora je opasna, a radoznali kućni ljubimci mogu da stradaju ako nalete na njega. Kao meru predostrožnosti, policija je savetovala ljudima da izbegavaju šetnju sa psima duž pogođenog dela reke dok se životinja ne pronađe i ukloni, piše Euroweekly.

Kajmani, inače, pripadaju porodici Alligatoridae i žive u Centralnoj i Južnoj Americi. Najčešće se pronalaze uz obale reka i drugih voda, gde prave svoja gnezda.



Najveći od svih je Crni kajman (Melanosuchus niger), potencijalno najopasnija životinja, koja može dostići dužinu do 4,5 metara, dok su ostale vrste znatno manje, duge su od 1,2 do 2,1 metra.