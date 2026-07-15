Na listi se nalaze proizvodi od poznatih evropskih prehrambenih artikala, poput rokfora i pekorina, do industrijskih robota, poljoprivrednih mašina, električne opreme i hemikalija.

Evropska komisija navodi da je EU već ispunila svoj deo dogovora postignutog prošlog leta u Ternberiju u Škotskoj, ukidanjem carina na stotine američkih industrijskih i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda od 1. jula.

Brisel sada traži da SAD na određeni izvoz iz Unije primenjuju svoje standardne carinske stope.

Predložena lista obuhvata proizvode za koje Komisija smatra da su važni za američku privredu, uključujući podršku američkim poljoprivrednicima, energetskom sektoru i bezbednosnim ciljevima, kao i robu za koju ne postoje lako dostupne zamene.

Među poljoprivredno-prehrambenim proizvodima nalaze se vina, rakija, jabukovača, pivo, maslinovo ulje, masline, testenine, tartufi, pečurke, suhomesnati proizvodi i određene vrste ribe, uključujući tunu, dimljenog lososa, brancina i hobotnicu.

Industrijski deo predloga obuhvata poljoprivredne mašine, industrijske robote, električnu opremu, opremu za proizvodnju poluprovodnika i hemijske proizvode.

Na listi su i brojni zdravstveni proizvodi, poput hirurških konaca, zavoja, medicinskih uređaja, dijagnostičkih kompleta i opreme za operacione sale.

Zvaničnik Evropske komisije za trgovinu Matijas Jergensen rekao je u Evropskom parlamentu da lista pokriva oko 150 milijardi evra izvoza EU u SAD, dodajući da je još rano za procenu ishoda pregovora, ali da će Komisija "energično" raditi na tom pitanju.

Vašington je ranije odbio da razgovara o izuzećima za pojedine proizvode pre nego što je EU formalno sprovela dogovor postignut u Ternberiju.

Evropska komisija je navela da zadržava mogućnost da listu dodatno izmeni ili proširi.