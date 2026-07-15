Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kijevu da nije potpisao završnu Deklaraciju sa samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa, ističući da je Srbija jedina zemlja učesnica koja nije stavila svoj potpis na dokument.

- Jedini nisam stavio potpis. Kad vidite tekst, biće vam jasno - rekao je Vučić.

Kako je ranije objavljeno, jedna od ključnih odredbi Deklaracije nalazi se u tački 11, koja predviđa podršku Specijalnom tribunalu za zločin agresije protiv Ukrajine. U toj tački potpisnici navode da za zločin agresije ne sme biti nekažnjivosti, podržavaju osnivanje i rad tog tribunala i pozivaju države koje to još nisu učinile da razmotre pristupanje sporazumu kojim se uspostavlja njegov Upravni odbor.

Pored toga, Deklaracija sadrži podršku nastavku vojne pomoći Ukrajini, njenim evropskim i evroatlantskim integracijama, daljem jačanju sankcija Rusiji, radu takozvane Koalicije voljnih, kao i potvrdu teritorijalnog integriteta Ukrajine u međunarodno priznatim granicama.

Vučić je prethodno izjavio da je tokom boravka u Kijevu imao tri važna bilateralna sastanka, među kojima je posebno izdvojio razgovore sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kome je zahvalio na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije.