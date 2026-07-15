Iznenađenje koje su mu priredile njene najbolje prijateljice nasmejalo je sve goste, a snimak tog trenutka ubrzo je postao viralan.

Kolin i Džes upoznali su se 4. avgusta 2022. godine u jednom restoranu u Vest Česteru. Razgovor je tekao toliko prirodno da nijedno od njih nije ni primetilo kako vreme prolazi. Međutim, ono što Kolin nije znao jeste da su za susednim stolom sedile dve najbolje prijateljice njegove buduće supruge – Dakota i Amber, koje su krišom pratile kako protiče njihov prvi sastanak.

Tajnu su čuvale gotovo četiri godine, sve do venčanja održanog 27. marta u Pensilvaniji. Tokom govora pred oko 175 zvanica, kume su otkrile da postoji nešto što mladoženja nikada nije saznao.

Kada je Dakota rekla da su bile "uključene" u njihov prvi sastanak, Kolin je zbunjeno uzviknuo: "Nema šanse!". Nekoliko trenutaka kasnije u salu su ušli muškarci noseći velike fotografije na kojima se jasno vidi kako se prijateljice kriju u restoranu i posmatraju zaljubljeni par.

Sala je eksplodirala od smeha, ali pravo iznenađenje tek je usledilo.

Amber je ispričala da ih je Džes odmah po završetku sastanka pozvala video-pozivom dok se vraćala kući. Uzbuđeno im je prepričavala svaki detalj večeri, a na kraju razgovora izgovorila rečenicu koju nikada nisu zaboravile:

"Ljudi, udaću se za njega."

Prijateljice su tada shvatile da prisustvuju početku velike ljubavne priče i odlučile su da ovu tajnu sačuvaju sve do venčanja. Kako kažu, na početku sastanka ostale su u restoranu kao moralna podrška, a kada im je Džes poslala poruku da se odlično provodi i da je sve u redu, tiho su napustile lokal.

Džes danas kaže da je već tokom prvog susreta osetila da je Kolin "onaj pravi". Pored njega se, kako opisuje, odmah osećala sigurno i spokojno, kao da je konačno pronašla svoje mesto.

Ni njene prijateljice nisu imale dilemu. Kažu da su odmah primetile koliko prirodno razgovaraju, bez neprijatne tišine i usiljenih tema koje često prate prve sastanke. Amber je priznala da ju je Kolin osvojio već na prvi pogled jer je delovao lepo sređeno, samouvereno i očigledno se potrudio da ostavi dobar utisak.

Kolin je kasnije priznao da je otkriće na venčanju doživeo kao scenu iz romantične komedije. Posebno ga je dirnulo saznanje da je njegova supruga već nakon prvog sastanka bila uverena da će jednog dana postati njegova žena.

Snimak govora sa venčanja u međuvremenu je prikupio skoro pola miliona pregleda na TikToku, a mladenci i danas dobijaju brojne poruke ljudi koje je njihova neobična ljubavna priča potpuno osvojila.