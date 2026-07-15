Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Kijevu na Petom samitu "Jugoistočna Evropa – Ukrajina".

"Obavio sam važne razgovore sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sa predsednikom Rumunije, sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Sa Nikošem sam razgovarao o sve snažnijom saradnji sa Rumunijom i Srbijom. Zelenski je i danas pokazao poštovanje prema teritorijalnom integritetu Srbije. Razgovarali smo i o putevima i uskoro ćemo dobiti odgovore koji putem žele da se spoje sa Srbijom i time ćemo Banat da povežemo sa Rumunijom u potpunosti", rekao je Vučić.