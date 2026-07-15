"Ovaj Samit je prilika da se otvoreno razgovara o svim važnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočavamo. Prisustvo ključnih evropskih i regionalnih donosilaca odluka, čiji uticaj direktno oblikuje budućnost Evrope, daje posebnu težinu ovim razgovorima.

Fokus je na evrointergacijama, kao i na konkretnim koracima za jačanje ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti.

Došao sam u Kijev kako bih predstavio pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima u ovom važnom trenutku, uz zahvalnost ukrajinskim domaćinima na izuzetnom gostoprimstvu.", poručio je Vučić.

Podsetimo, na Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Kijevu usvojena je zajednička deklaracija kojom se pruža snažna politička i bezbednosna podrška Ukrajini. Za razliku od ostalih učesnika, Srbija nije stavila potpis na dokument.