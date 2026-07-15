Homoljski kraj je poznat kao velika ekološka oaza. Krupajsko vrelo predstavlja jednu od prirodnih retkosti i obeležja ovog kraja.

Po legendi Homoljske planine su progutale veliku količinu zlata. Sakriveno je u Zlatnoj pećini na dnu Krupajskog vrela koju čuva Tartor, vodeni duh.

Svake godine na "đavolji dan" Tartor udara u svoje bubnjeve i priziva druge duhove na svoju slavu.

Samo tog dana ulaz u Zlatnu pećinu je otvoren. Vlaške žene koje žele veliku moć noću ulaze u reku u želji da se prepuste vodenom duhu. Ukoliko uspeju u tome postaju veoma moćne.

Zauzvrat duh traži nagradu, obično mladu i lepu devojku.

Šta se stvarno krije ispod Krupajskog vrela?

Ispod mirne površine Krupajskog vrela nalazi se ulaz u mrežu kanala koji vode do podvodne pećine. Članovi ronilačkog kluba “Triton – AST” iz Beograda delimično su ispitali ove kanale i podvodnu pećinu.

Zanimljivo je da su pri zaronu, ronioci pronašli dokaze o ranijem prisustvu ljudi. Smatra se da su vrelo pre njih istraživali lovci na blago, jer su se pećine Krupajskog vrele inspirisale brojne legende.

Prema pričama ronilaca koji su uspeli da se spuste do 123 m dubine (nacionalni rekord) pri zaronu se nailazi na čitav niz podvodnih kanala.

Prolazak kroz “Želudac”, “Tobogan”, “Malu sobu”, “Šest metara”, “Veliku sobu” i “Glavu ovna”, polupotopljene pećine, moguć je samo uz arijadnu bez koje bi i najiskusniji ronioci bili izgubljeni.

Na 123 m dubine nalazi se delimično potopljena podvodna pećina, a duboko u utrobi zemlje već prokopani tuneli koji vode ka površini zemlje.

Kako doći do Krupajskog vrela?

Krupajsko vrelo se nalazi u istočnoj Srbiji ispod zapadnog krečnjačkog odseka Beljanice, sa desne strane Krupajske reke, na nadmorskoj visini od 220 m. Smešteno je u ataru sela Milanovca, udaljenom od Žagubice oko 35 km.

Posebno je zanimljiv prilaz Krupajskom vrelu. Kada krenete tim putem i prođete staru vodenicu, lako vam se može učiniti da pomislite da puta, zapravo više i nema.

Ali samo pravi znatiželjnici i ljubitelji prirode će ugledati jedan prilično uzan prolaz i par stepenika, izrađenih od prirodnog kamena.

Kada krenete tim stepenicama naniže, ugledaćete dva omanja bazena. Nemojte biti iznenađeni, jer su i jedan i drugi puni većih i manjih primeraka riba.

I još niste stigli do Krupajskog vrela… uživajte u prizoru koji čine brojna manja jezera i vodopadi, dok idete tik uz stenu. Kada naiđete na treće manje jezero, možete računati da ste stigli blizu cilja.

Jer posle njega, treba samo da prođete kroz kraću šumsku stazu i nemojte se zbuniti kada vidite koliko je uska.