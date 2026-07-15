Oskudno odevena egzotična plesačica viđena je kako izvodi pokrete na šipci uz pesmu grupe Queen „The Show Must Go On“ tokom ceremonije u Amsterdamu u Holandiji.

Plavokosa plesačica izvodila je okrete iznad kovčega i fotografija supružnika, vlasnika kluba, što je šokiralo prisutne ožalošćene koji nisu znali da će se to dogoditi.

Vlasnik noćnog kluba zapravo je preminuo još 1993. godine, ali je njegova porodica organizovala zajedničku ceremoniju nakon nedavne smrti njegove supruge.

Direktor pogrebnog preduzeća, Lede Horn, rekao je da uvek želi da ceremonije budu „upečatljive“, ali da je i njega iznenadio neobičan zahtev dece pokojnog para.

„Kada sam ih nežno pitao da li bi se nešto iz životnog dela njihovih roditelja moglo odraziti na sahranu, oklevali su“, rekao je pogrebnik za RTL, govoreći o neobičnom događaju koji se zapravo desio prošle godine, ali je tek ove nedelje postao viralan nakon što je on podelio snimak.

„Ali nekoliko dana kasnije dobio sam poziv – odlučili su da angažuju plesačicu na šipci.“

„Uvek pokušavam da pronađem neki lični detalj koji će sahranu učiniti nezaboravnom“, rekao je on, dodajući da „ne može da zamisli da će to ikada biti prevaziđeno“.

Horn je rekao da je ceremonija prošla „fantastično“ i otkrio da su ožalošćeni bili potpuno zatečeni.

„Posetioci su bili iznenađeni, ali ih to nije iznenadilo. Svi u sali su znali priču o tom paru. To je u potpunosti odgovaralo ljudima od kojih smo se opraštali“, rekao je on.

Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni ovim prizorom – neki su se šalili na račun pesme grupe Queen, dok su drugi rekli da žele da i njihove sahrane budu tako neobične i raskošne.

„Show must go on“, našalio se jedan korisnik, misleći na pesmu britanskog benda iz 1991. godine.

„Ako ne možete da mi organizujete ovakvu sahranu, onda je nemojte ni praviti“, napisao je drugi.

„Prijatelji moji, ako ovo čitate, znajte da je to moja poslednja želja“, dodao je treći komentarišući neobičan video, prenosi "Njujork Post".