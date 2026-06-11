Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana su trojica pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, kao i direktor ugostiteljskog lokala “Steak and Wine Bar” zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došto do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

Osumnjičeni zamenik komandanta Intervente jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd Mitar J, pomoćnik komandanta te jedinice Jugoslav S. i vođa interventnog tima Nenad S. negirali su izvršenje krivičnog dela i izneli su svoje odbrane.

Direktor pomenutog ugostiteljskog objekta Darko Ž. se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima Jugoslavu S. i Nenadu S. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

U odnosu na Darka Ž. predloženo je određivanje pritvora da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, dok će prema Mitru J. biti predložena mera zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom.

Komandant Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd Dušan N. i vođa interventnog tima Nikola K. saslušani su juče, a sudija za prethodni postupak im je na predlog tužilaštva odredio pritvor do 30 dana.

Dušanu N, Mitru J. i Jugoslavu S. na teret se stavlja krivično delo trgovina uticajem u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da su Dušan N, Mitar J. i Jugoslav S. 5. novembra 2025. godine u periodu između 18 i 19 časova koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj, posredovali na osumnjičene Nenada S. i Nikolu K. da ne izvrše službenu radnju koja se mora izvršiti.



