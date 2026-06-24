Nakon što je objavljena informacija da je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju donelo naredbu o neprovođenju istrage u slučaju saobraćajne nesreće u kojoj je prošle godine poginula doktorka Aida Softić na lokaciji Sijeračke stene (Sarajevo-Foča), reagovao je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, čija je bila dugogodišnja zaposlena.

U emotivnom saopštenju kolege su podsetile da se približava godina dana od njene tragične smrti te poručile da vreme nije umanjilo bol zbog gubitka osobe koja je, kako navode, svojim znanjem, humanošću i predanošću ostavila neizbrisiv trag među pacijentima i kolegama. Istovremeno su izrazili duboko žaljenje i nevericu zbog odluke nadležnih organa da u okolnostima koje su dovele do tragedije nema osnova za dalje postupanje.

- S dubokim žaljenjem i nevericom primili smo informaciju o odluci nadležnih organa da u okolnostima koje su dovele do ove tragedije nema osnova za dalje postupanje. Bez obzira na pravne procese i njihove ishode, činjenica ostaje nepromenjena - našu Aidu ništa ne može vratiti. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo nastaviće čuvati uspomenu na svoju koleginicu s dostojanstvom i poštovanjem, a njenoj porodici pružati iskrenu ljudsku i institucionalnu podršku. U njihovoj boli nismo bili sami pre godinu dana, niti ćemo to biti danas.Neka uspomena na dr. Aidu Softić ostane trajno podsećanje na vrednost svakog ljudskog života, ali i na zajedničku odgovornost da činimo sve kako bi sigurnost građana i zdravstvenih radnika bila na najvišem mogućem nivou - poručili su iz ovog Zavoda.