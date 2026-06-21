Voditelj Ognjen Amidžić svojevremeno je bio uhapšen, ali o toj epizodi iz svog života dugo nije govorio javno.

Jednom prilikom je ispričao da je pre nekoliko godina bio u zatvoru nakon snimanja spota.

Lepa Brena je tada otkrila da razlog tome može biti jer je uradio nešto nezakonito, sa čime se voditelj složio, ali nije otkrio o čemu je reč.

Podsetimo, Ognjen Amidžić je u braku sa Minom Naumović dobio sina Peruna, a jednom prilikom je otkrio kako je njihova ljubavna priča počela.

- Počela je da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica. Rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen u emisiji "Iz profila" i dodao:

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha - dodao je Amidžić.

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