Osuđenik K. N, za kojeg mediji prenose da je reč o Kuštrimu Nimaniju, pronađen je bez znakova života u Kazneno-popravnom centru Dubrava. Sumnja se da je izvršio samoubistvo vešanjem.

Nakon vesti o smrti zatvorenika u Kazneno-popravnom centru Dubrava, mediji su preneli detalje o identitetu preminulog i okolnostima ove tragedije. Kako se saznaje, reč je o Kuštrimu Nimaniju, koji je bio na izdržavanju kazne u ovoj ustanovi.

Prema nezvaničnim informacijama i izvorima bliskim istrazi, sumnja se da je osuđenik izvršio samoubistvo vešanjem unutar zatvorskih prostorija.

Medicinsko osoblje zatvora, odmah po uočavanju slučaja, pružilo je prvu pomoć i preduzelo mere reanimacije, nakon čega je zatvorenik hitno prevezen u bolnicu. Međutim, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Telo preminulog upućeno je na Institut za sudsku medicinu u Prištini radi obdukcije, kojom će se zvanično utvrditi tačan uzrok smrti. Istraga o svim okolnostima koje su dovele do ovog tragičnog događaja je u toku.

Alo/Indeksonline

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