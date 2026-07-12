Da su profesori organizatori obojene revolucije govori još jedan u nizu dokaza, a reč je o neprimerenom ponašanju dekana Ekonomskog fakulteta u Subotici Aleksandra Čučkovića koji za vreme blokaderskih skupova pije na sred blokirane ulice rakiju.

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Naime, umesto da širi ugled i da bude dostojan funkcije koju obavlja, Čučković je sa flašom rakije blokirao ulice u Subotici, pri tom ograničavajući Ustavom zagarantovano pravo građanima da se slobodno kreću.

Ovaj blokader Čučković je viđen u srdačnom razgovoru i društvu Nenada Gojkovića, studenta Visoke škole za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, koji je ujedno i aktivista „Studentske liste“.

Ovaj dvojac samo još jednom dokazuje da su studenti oruđe u rukama profesora i da zapravo profesori ti koji ih instruišu šta da rade.

Ono što je poražavajuće, Čučković sa svoje pozicije danas, a Gojković ukoliko završi studije sutra, treba da edukuju našu decu i da im budu primeri.

Podsećamo, tokom jučerašnjeg dana je u Subotici održan blokaderski skup gde je svega stotinak ljudi, mahom iz Novog Sada i ostalih gradova sa severa Srbije onemogućavalo Subotičanima normalan život.