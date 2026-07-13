

Radmila N. B. (43), koja je u petak, 10. jula, izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Trstenika i Kruševca, biće sahranjena danas, 13. jula, u 14.30 časova na gradskom groblju u Brusu. U trenutku nesreće sa njom su u automobilu bila njena deca, devetnaestogodišnja ćerka i sedamnaestogodišnji sin, koji su povređeni u silovitom sudaru.

Porodica, prijatelji i svi koji su poznavali Radmilu danas će je ispratiti na večni počinak, nakon jezive nesreće koja je zavila u crno njene najbliže i potresla stanovnike ovog kraja, piše "Telegraf.rs".

Vest o njenoj smrti objavljena je i na društvenim mrežama, gde je Radmilin suprug obavestio porodicu i prijatelje da će sahrana biti obavljena na gradskom groblju u Brusu.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila kada je, kako se sumnja, muškarac M.P. (29) upravljajući "folksvagenom", prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom "siroen", kojim je upravljala žena R.N.B. (43), koja je podlegla povredama na mestu.

Putnici u "sitroenu", deca stradale žene, devetnaestogodišnja devojka zadobila je teške, dok je sedamnaestogodišnji mladić, zadobio lake telesne povrede.

Alo/Blic/Telegraf.rs

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