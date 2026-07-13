Dečak koji se nalazi u bolnici u Podgorici zadobio je teže povrede glave i grudnog koša u nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori. U tom udesu je poginula devojka (21), a 16 osoba je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije.

Kako navodi RTS, autobus se kretao na relaciji Nikšić–Kotor, verovatno na povratku iz Nikšića, odnosno Ostroga, ka Boki kotorskoj. Do nesreće je došlo na poslednjoj krivini pred Lipcima, na mestu gde se taj put spaja sa Jadranskom magistralom.

Pretpostavlja se da su putnici tog prepodneva boravili u manastiru Ostrog. Oko 13.30, na potezu iznad Lipaca, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom.

Vozač, Kotoranin star 68 godina, udario je u desni potporni zid pored puta, nakon čega je skrenuo, došlo je do prevrtanja vozila, koje se, skrenuvši potom ulevo, zaustavilo u samom brdu. U Crnoj Gori profesionalni vozači mogu da upravljaju vozilom do 70. godine.

U vozilu, koje je vlasništvo privatnog lica iz Budve, nalazilo se ukupno sedamnaest putnika. Usled prevrtanja došlo je do težih povreda. Na licu mesta intervenisalo je dvadesetak vatrogasaca, koji su putnike izvukli iz vozila.

Povređeni su prevezeni u Opštu bolnicu "Vaso Ćuković" u Risnu, udaljenu desetak kilometara od mesta nesreće, gde im je ukazana prva pomoć.

Nažalost, za jednu putnicu, punoletnu osobu ženskog pola, pomoć je stigla prekasno – preminula je u bolnici.

Dečak reanimiran, pa hitno prevezen u Klinični centar u Podgorici

Dečak (10) zadobio je teške povrede glave i grudnog koša. Lekari i medicinsko osoblje bolnice u Risnu su ga reanimirali, nakon čega je hitno prevezen u Klinički centar u Podgorici, gde se trenutno nalazi u kritičnom stanju i gde nad njegovim zdravljem bde tamošnji lekari.

Preostalih petnaest putnika, koji su zbrinuti u risanskoj bolnici, van su životne opasnosti. Kako navodi RTS, s obzirom na to da se ipak radi o povredama teže prirode, za sada je teško proceniti kada će, ukoliko njihovo stanje ostane stabilno, biti transportovani u Beograd, odnosno vraćeni kućama – možda za dan ili dva, ali to u ovom trenutku nije prioritet.

Policijski organi utvrdili su da je do nesreće došlo usled premora vozača, koji je najverovatnije zaspao za volanom, da li je tome doprinela i visoka temperatura, koja je tog dana prelazila 30 stepeni, a posebno okolnost da je vozač upravljao autobusom na relaciji Ostrog–Kotor, gde je bio planiran odmor i noćenje putnika, sa povratkom za Beograd narednog dana ili dan-dva kasnije.

Ambasada Srbije u Podgorici i Konzulat u Herceg Novom u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je povodom saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, a 16 državljana Republike Srbije povređeno, da je Ambasada Srbije u Podgorici i Generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom od prvih saznanja o tragičnom događaju u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška.

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